مكة المكرمة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه في مكة المكرمة اليوم، رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية تشاد المستشار عمر أدومة عبدالله، والوفد المرافق له في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ، لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية تشاد بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية تشاد اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من تشاد وتلبية جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.// انتهى //13:26ت م0102