الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واساستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وفداً عسكرياً من وزارة الدفاع الإسبانيّة.وخلال اللقاء رحب الأمين العام بالوفد، منوهاً بالدور الكبير الذي تقوم به مملكة إسبانيا في الجهود التنسيقية المستمرة في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف ومجابهة التوجهات الإرهابية.وأوضح اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة مهمة تسعى إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، إضافةً إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الدولية وبحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والمنظمات والمجتمعات الدولية.// انتهى //13:36ت م0103