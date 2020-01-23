بكين 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسقررت الصين فرض الحجر الصحي بحكم الأمر الواقع على مدينة ثانية بهدف منع انتشار فايروس كورونا المستجدّ الذي تسبب باتخاذ تدبير مماثل في مدينة ووهان.وأوضحت بلدية المدينة أن حركة القطارات ستتوقف في هوانغانغ التي تعدّ 7,5 ملايين نسمة واقعة على بعد سبعين كيلو مترًا نحو شرق ووهان، حتى إشعار آخر في نهاية النهار.// انتهى //13:40ت م0105