الكويت 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 03ر10 نقطة ليبلغ مستوى 11ر6369 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر272 مليون سهم جرت من خلال 10613 صفقة نقدية بقيمة 5ر41 مليون دينار كويتي، نحو 141 مليون دولار أمريكي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 13ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4907 نقطة بنسبة 1ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 07ر223 مليون سهم جرت عبر 5939 صفقة نقدية بقيمة 8ر16 مليون دينار.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر12 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر7105 نقطة بنسبة 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر49 مليون سهم جرت عبر 4674 صفقة بقيمة 6ر24 مليون دينار.// انتهى //13:43ت م0107