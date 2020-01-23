حفر الباطن 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واساختتم مركز التنمية الأسرية "ألفة" التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن أمس، دورة تدريبية بعنوان "اختبار القدرات المعرفية"، شارك فيها 120 مستفيداً ومستفيدة، وذلك في مقر المركز بالمحافظة.وأوضح مدير العلاقات والإعلام بالمركز نايف الشريهي، أن الدورة التي استمرت يومين، تناولت عدة محاور أبرزها القدرة اللفظية، القدرة الكمية، القدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية، مشيراً إلى أن الاختبار معتمد من وزارة الخدمة المدنية للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين الحاصلين على البكالوريوس، والدبلومات بعد البكالوريوس، والماجستير من التربويين وغير التربويين.// انتهى //13:44ت م0108