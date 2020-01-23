جيزان 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسعقدت لجنة تحدي القراءة العربي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم ، الاجتماع الأول بحضور أعضاء اللجنة ومنسقي ومنسقات المشروع بمكاتب التعليم بالمنطقة ،وذلك في مقر الشؤون التعليمية "بنين" ومقر إدارة الإشراف التربوي "بنات"بمدينة جيزان.وأكد مدير إدارة الإشراف التربوي "بنين" الدكتور أحمد عطيف أهمية المشروع وما يمثله للطلاب والطالبات، كما تشكل القراءة مصدراً لتنمية العقول وتوسيع المدارك وتشجيع التعلم الذاتي وتمثل وسيلة اتصال رئيسية للتعلم والتعرف على الثقافات والعلوم المختلفة.من جانبها أشارت مديرة إدارة الإشراف التربوي "بنات" الدكتورة نهى بريك للحاجة لتقديم الدعم للطالبات في المجال الثقافي وتهيئة أسبابه لهن وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء للغة العربية لدى الطلاب والطالبات من خلال القراءة ، مؤكدة أن المدارس تزخر بالطاقات المبدعة القادرة على المنافسة والإنجاز .وقدم منسقَا المشروع بالمنطقة علي الأمير، وخديجة خيري عرضًا تعريفيًا عن المشروع في نسخته الخامسة وأهدافه وآلية تطبيقه في المدارس ، بالإضافة لأبرز الطرق المساعدة على حث الطلاب والطالبات على المشاركة فيه ونشر ثقافة القراءة في المجتمع التعليمي .// انتهى //14:59ت م0128