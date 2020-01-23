الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض افتتح معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم فعاليات الدورة الواحدة والثلاثين من المـؤتمر السـعودي العالمي لطـب الأسـنان الذي يقام في الفترة 23-25 يناير 2020 في فندق الريتزكارلتون بمدينة الرياض ، وذلك بتنظيم من الجمعية السعودية لطب الأسنان وكلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود.ويهتم هذا الحدث البارز بتطوير مهارات وخبرات الأطباء والعاملين في مجال طب الأسنان، كما يسلط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه مختلف اختصاصات طب الأسنان وهي طب الأسنان التجميلي وطب الأسنان الترميمي وطب الأسنان التعويضي وعلاج الأسنان وطب الأسنان الرقمي وطب وجراحة الفم والأسنان وطب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان كما يهتم بأفضل الممارسات السريرية والوقائية ومكافحة العدوى، وذلك بحضور نخبة من عمداء وأساتذة الجامعات في كليات طب الأسنان والأطباء والخبراء والمختصين إضافة إلى عدد كبير من طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس والعاملين والفنيين ومساعدي أطباء الأسنان من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.وبعد حفل الافتتاح قام معالي مدير جامعة الملك سعود بقص الشريط للمعرض المصاحب للمؤتمر وبرفقته عدد من المسؤولين، حيث اطلعوا على أبرز الخدمات والأجهزة والمواد الحديثة التي تقدمها الشركات المختصة في مجال طب الأسنان.من جانبه أوضح رئيس اللجان المنظمة للمؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور خليل بن إبراهيم العيسى أن المؤتمر ينتظره الأطباء والمختصون في مجال طب الأسنان من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مبنياً أن هذا الحدث هو أضخم مؤتمر طب أسنان في المملكة من حيث عدد الأنشطة والفعاليات العلمية وعدد المتحدثين والزائرين والمساحة التي يشغلها المعرض، و مناسبة علمية تزخر بأسماء عالمية ذات شهرة واسعة في مختلف مجالات طب الأسنان ممن يناقشون نتائج أبحاثهم وآخر المستجدات لديهم كلٌ في مجال اختصاصه في طب الأسنان".وأضاف الدكتور العيسى أن أجندة المؤتمر تتضمن 113 محاضرة علمية متخصصة، يقدمها 93 متحدثاً محليا ودوليا من أبرز أطباء وأساتذة طب الأسنان في العالم، ومنهم نخبة من المختصين والمحاضرين المميزين في مجالات طب الأسنان المختلفة من داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.ويصاحب المؤتمر معرضاً متخصصاً تشارك فيه 144 شركة طبية محلية وعالمية والتي تستعرض خدماتها وأبرز المعدات الطبية وكل ما يتعلق بصحة الفم وصناعة الأدوية والتثقيف الصحي بما يسهم في إنشاء منصة مثالية للتعريف بأبرز الجهود الطبية السعودية وإنجازاتها في مجال طب الأسنان".من جهتها أوضحت رئيسة اللجنة العلمية عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتورة سارة العنقري أن المؤتمر ركز على عرض الجديد فــي مختلف النواحي العلمية فــي تخصصـات طــب الأســنان المتنوعــة كزراعة الأسنان والمعالجــات اللبيــة وجراحــة الوجــه والفــم والفكيــن والتعويضات السنية والمعالجات اللثويــة وطــب أســنان الأطفــال والمعالجات الترميميــة التجميليــة وغيرهــا. ويتضمن البرنامــج العلمــي ورش عمل تخصصية في بعضها نقــل حــي ومباشــر عبــر الدائــرة التلفزيونيــة مــن خــلال الكاميــرات الفمويــة لعمليــة معالجــة لبيــة جراحيــة داخــل الفــم.وأضافت أن من المتوقع أن يستقطب هذا الحدث الهام أكثر من 7000 مشارك وزائر من أكثر من 35 دولة حول العالم، في حين يتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان على العديد من ورش العمل والجلسات العلمية الهامة التي تهدف إلى إثراء معارف المشاركين ورفع كفاءة العاملين في مجال طب الأسنان وزيادة تأهيلهم العلمي والأكاديمي في مجال طب الأسنان. وسيحظى المشاركون بفرصة الحصول على 24 ساعة من ساعات التعليم المستمرة المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وقد ناقش الخبراء والمختصون خلال فعاليات اليوم الأول عدداً من الموضوعات الهامة في مجال طب الأسنان ومنها التقدم التقنيي لتحسين جودة حشو الأسنان، والمراقبة طويلة الأمد لعمليات حشو الأسنان المتجددة، وهل يجب علينا فحص كل الأسنان قبل المعالجة اللبية، واستخدام حشو الأسنان بالحد الأدنى: فن إنقاذ الأسنان، ورفع جيب الفك العلوي: ما الذي نعرفه الآن؟ وإعادة بناء الفك السفلي: منظور شخصي، وإعادة بناء أنسجة الرأس والرقبة، والجراحة الترميمية لمنطقة الوجه والفكين: الحالات الصعبة.وتتضمن أجندة المؤتمر عناوين متعددة يناقشها الخبراء والأطباء في مجال طب الأسنان ضمن العديد من ورش العمل المتخصصة ومنها ترميم الأسنان الأمامية، وتأسيس عيادة خاصة ناجحة: التحديات والفرص، وإدارة حالات تسوس أسنان الأطفال المعرضة لخطر كبير: التقنيات الحديثة المستخدمة في طب أسنان الأطفال، ومخروط شعاع التصوير المقطعي المحوسب: المبادئ الأساسية وتفسيرات أطباء الأسنان، إضافة إلى الكثير من ورش العمل الهامة.وتستمر فعالية المؤتمر لليومين التاليين بالعديد من المحاضرات العلمية وورش العمل التخصصية.// انتهى //15:00ت م0129