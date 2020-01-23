حائل 28 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسشهد زوار فعاليات مهرجان موسم حائل بقصر القشلة التاريخي عروضاً مختلفة لاستخراج العسل الطبيعي من خلايا النحل واستمعوا لشرحاً مفصل من المشرفين على المعرض عن أسرار التعامل مع النحل وطرق تربيته والغذاء المناسب له.وأوضح النحال فهد العجلان، أن المعرض يشهد اقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين باقتناء أجود أنواع العسل البري الموجودة في المعرض منها عسل السدر والطلح والأثل والضمخ " العرن " وعسل زهور البرسيم و الحمضيات وعسل الشفلّح كما تعتبر الأفضل وتختلف أسعارها باختلاف أنواع الأزهار والأشجار التي يتغذى عليها النحل ومنها الطلح، والسمر، والسلم، والضهي، والقتاد، والصيفي، والسحاة، والبرسيم، والربيعي، والحمضيات.من جهته أبان مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي، أن قصر القشلة التاريخي يشهد إقامة العديد من الفعاليات والمعارض والتي تصل إلى حوالي 14 فعالية مثل معرض بيع العسل ومعارض بيع المشغولات اليدوية ، ومعرض الرسم على الرمل، والحرف اليدوية والأكلات الشعبية، إضافة إلى العزف على الآلات النادرة، والعروض الضوئية وعروض ثلاثية الأبعاد بمشاركة أكثر من 50 أسرة منتجة تشارك في هذه الفعاليات وتعرض منتجاتها.// انتهى //15:03ت م0132