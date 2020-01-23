القاهرة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسيعرض الجناح السعودي المشارك في فعاليات الدورة الـ (51) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، نحو 200 عنوان من أحدث الكتب عن المملكة العربية السعودية من إصدارات الجامعات والمكتبات والوزارات، فضلاً عن تقديمه لشرح مبسط لرؤية المملكة 2030 ورئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020م.ويحظى الجناح السعودي الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة يوم أمس تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، والمقام خلال الفترة من 22 يناير الى 4 فبراير 2020م بإقبال من رواد المعرض في يومه الأول.ويتزين الجناح السعودي بصورة رئيسية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، ويقام على مساحة 70 مترًا مربعًا داخل صالة 3.ويشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام مشاركة 900 دار نشر من بينها 398 دار نشر مصرية و 255 ناشر عربي، ويتضمن 929 فعالية ثقافية وفنية بحضور 3502 من المشاركين المصريين والعرب والأجانب.// انتهى //15:09ت م0134