الدمام 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس، محاضرة بعنوان "كيف تكون رائد أعمال ناجحا", بحضور عدد من رواد ورائدات الأعمال، وذلك في مقر فرع الغرفة بمحافظة القطيف.وتحدث المحاضر ورائد الأعمال محمد كحل، عن مصطلح ريادة الأعمال وآثارها ونتائجها ومقوّماتها، وكيفية تحويل المشاريع إلى ريادية ومميزة، ومستمرة في النجاح، معرفاً الريادة بأنها الإبداع والتميز والبعد عن التكرار وتحقيقها يبدأ من الاستثمار في البشر، ومن ثم التحوّل من مشروع تقليدي "مكرّر" إلى مشروع مميز، كما ناقش عدداً من الأفكار الريادية المطروحة.وأكد المحاضر أن مشروعات الريادة قائمة والمطلوب الاستثمار والبدء فيها وتعزيز الشراكات المجتمعية وأهمية زيادة عدد الشركات المساهمة في المنطقة الشرقية، كونها أفضل من المشروعات الفردية حيث تقاسم الأرباح والخسائر وتقلل الأضرار، مشيراً إلى العقبات التي تواجه رائد الأعمال وتحد من إنشاء وإطلاق المشروعات، مستعرضاً القواعد الأساسية للنجاح التي ينبغي على رائد الأعمال التوجه لها للمساهمة في خدمة المجتمع وتشجيع التصنيع المحلي وإيجاد المزيد من المنتجات والخدمات، ودعم النمو الاقتصادي.// انتهى//.15:14ت م0140