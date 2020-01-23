مكة المكرمة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسعقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة اليوم اجتماعاً تنسيقاً مع رئيس وأعضاء المجلس التنسيقي لحملات المؤسسات والشركات في خدمة حجاج الداخل, وعدد من المسؤولين بوزارة الحج والعمرة بمقر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بمكة المكرمة .وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة الشيخ محسن بن سيف الحارثي أن الاجتماع يهدف إلى تسهيل مهمة الدعاة في خدمة ضيوف الرحمن والقيام بواجب التوعية والإرشاد, مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة وحرص معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة في تطوير العمل والاستفادة من التقنيات ومواكبة رؤية المملكة 2030 في الخدمة المقدمة للحجاج والمعتمرين خلال العام الجاري 1441هـ .وبين الشيخ محسن الحارثي أنه تمت مناقشة تطوير الشراكة بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة , ووزارة الحج والعمرة والمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل لتلافي ملاحظات العام المنصرم، والعمل على تميز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن تحقيقاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة .وأشار الأمين العام للتوعية الإسلامية إلى أنه تمت مناقشة عملية الربط الآلي المطلوبة التي تم وضعها للعمل بها ضمن الخطة التشغيلية للمجلس التنسيقي لحج العام الحالي 1441هــ .وفي نهاية الاجتماع قدم أعضاء المجلس التنسيقي شكرهم لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لدعمه غير المحدود في تطوير الشراكة بين الوزارتين .// انتهى //15:15ت م0141