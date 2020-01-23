الجزائر 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأوقفت قوات الجيش الجزائري ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكدة وخنشلة شرقي الجزائر.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، ان قواتها ببرج باجي مختار وعين قزام اوقفت 19 مهربًا وضبطت معدات وأغراض معدة للتهريب.وجاء في البيان، انه تم توقيف 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان.// انتهى //16:22ت م0165