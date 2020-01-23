عام / الجيش الجزائري يوقف عناصر دعم للجماعات الإرهابية ومهربين ومهاجرين غير شرعيين
الخميس 1441/5/28 هـ الموافق 2020/01/23 م واس
الجزائر 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس
أوقفت قوات الجيش الجزائري ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكدة وخنشلة شرقي الجزائر.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، ان قواتها ببرج باجي مختار وعين قزام اوقفت 19 مهربًا وضبطت معدات وأغراض معدة للتهريب.
وجاء في البيان، انه تم توقيف 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان.
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16:22ت م
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