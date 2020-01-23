لندن 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسوثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل وإصابة نحو 290 مدنياً و236 من قوات النظام والروس والفصائل في القصف والمعارك على حلب وإدلب خلال ثمانية أيام.وذكر المرصد - من مقره في لندن - في بيان له أنه خلال ثمانية أيام قتل 87 شخصاً بينهم 34 طفلاً، إضافة لإصابة 182 آخرين بجراح متفاوتة، وذلك عقب شنّ القوات الروسية والنظام السوري أكثر من 4755 ضربة جوية وبريّة تركزت بشكل رئيسي على أرياف إدلب الشرقية والجنوبية إضافة لريفي حلب الغربي والجنوبي، حيث نفذت طائرات حربية روسية ما لا يقل عن 380 غارة جوية، بينما شنت طائرات النظام الحربية أكثر من 381 غارة، كما ألقت مروحيات النظام 144 برميلاً متفجراً، فيما استهدفت قوات النظام المنطقة بأكثر من 3850 قذيفة صاروخية ومدفعية.وتسببت المعارك المترافقة مع قصف مكثف براً وجواً بمقتل ما لا يقل عن 119 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إضافة لمقتل 72 مقاتلاً بينهم 56 من الفصائل المقاتلة.// انتهى //16:22ت م0166