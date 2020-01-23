الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأكدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا اليوم، عزمها الاعتماد على أحدث مبادراتها (تروسيركل™)، للمساعدة في سد فجوات عمليات إعادة تدوير البلاستيك وتعزيز الجهود في هذا المجال.ويشهد المنتدى السنوي سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى بين القادة العالميين لطرح أفكار جديدة حول موضوع منتدى هذا العام "نحو عالم متماسك ومستدام".ويقوم النظام المحكم لإعادة التدوير على جمع النفايات البلاستيكية بعد الاستهلاك وإعادة تدويرها واستخدامها في صنع منتجات جديدة، ولنجاح هذا النظام؛ ينبغي على المستهلكين وتجار التجزئة والمعنيين بإعادة التدوير والمصنعين العمل معًا لاستخراج المواد ذات القيمة من النفايات ومعالجتها لابتكار منتجات جديدة، وتكثف "سابك" جهودها بالتعاون مع شركائها في قطاعي المواد الخام والصناعات التحويلية لتحقيق التحول الشامل في سلسلة القيمة.وتشمل حلول (تروسيركل™) الرائدة موادَّ وتقنياتٍ تعزز مفهوم الاقتصاد الدائري، بما في ذلك البوليمرات الدائرية المعتمدة الناتجة عن إعادة التدوير الكيميائي للنفايات البلاستيكية المختلطة، والبوليمرات الحيوية المتجددة المعتمدة، ومواد البولي كربونات الجديدة المصنعة من المواد الخام المتجددة المعتمدة، والبوليمرات المعاد تدويرها ميكانيكيا.وقال نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان: "إن الشركة ملتزمة بتعزيز الاستدامة حول العالم، وأنها تضع على رأس أولوياتها مساعدة زبائنها على تحقيق أهدافهم المتعلقة بالاستدامة"، مؤكداً تعاون الشركة مع شركائها عبر سلسلة القيمة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عمليات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، مسلطاً الضوء على نجاحها في تقديم حلول (تروسيركل™) للزبائن وعلامات تجارية شهيرة مثل (يونيليفر) و(تابروير).وأضاف البنيان: "إن "سابك" تمضي قدما في إنشاء مرفق لزيادة إنتاج زيت التحلل الحراري من النفايات البلاستيكية"، موضحاً أن الأعمال جارية على قدم وساق في موقع الشركة بمدينة خيلين الهولندية، إذ من المتوقع أن يبدأ التشغيل بحلول عام 2021م، حيث يوفر المرفق على المدى القصير المواد لشركاء "سابك" في قطاع الصناعات التحويلية، مع خطة طويلة الأجل لزيادة إمدادات البوليمرات الدائرية المعتمدة لجميع الزبائن العالميين في أقرب فرصة.ويأتي التزام "سابك" باستخدام المزيد من النفايات البلاستيكية كمواد لقيم لإنتاج البوليمرات الدائرية بما يتماشى مع طموحاتها في عام 2020م، حيث تسعى إلى زيادة استغلال البلاستيك المعاد تدويره ميكانيكيا، وتعتزم الشركة رفع كمية البلاستيك التي تعالجها في أوروبا إلى 200 ألف طن بحلول عام 2025م، امتثالا لميثاق المفوضية الأوروبية.وفي إطار التزامها تعزيز جهودها على هذا الصعيد، حصلت "سابك" على العضوية التأسيسية في المجلس العالمي للبلاستيك وتحالف القضاء على النفايات البلاستيكية، كما أصبحت شريكا لمنظمة تنظيف المحيطات، حيث تهدف هذه المبادرات إلى منع وصول نفايات البلاستيك إلى المجاري المائية أو تلويثها للبيئة. فيما تؤكد "سابك" أن حلول (تروسيركل™) تسهم بقوة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.وعلى المستوى العالمي، تضطلع "سابك" بدور فاعل في المبادرات الدولية التي تسعى لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في استخدام المواد واستكشاف فرص جديدة لترسيخ مبادئ الاستدامة.أما على مستوى المملكة العربية السعودية، فقد تمكنت الشركة من تحقيق أهداف إدارة النفايات في رؤية المملكة 2030م، بما في ذلك التزامها الحد من مدافن النفايات وزيادة إعادة التدوير ،فيما عززت الشركة جهودها التعاونية من خلال تحالف استراتيجي مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتوفير فرص جديدة في قطاع إدارة النفايات.يذكر أن "سابك" قد استعرضت حلول مبادرتها (تروسيركل™) في مرفق جناح البيت الابتكاري، وهو نموذج مبتكر يوفر أفكارا للبناء بأنظمة الكربون المغلقة، مما يقلل استهلاك الطاقة وهدر المواد.// انتهى //16:23ت م0167