لندن 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسصادق مجلس العموم البريطاني في جلسته أمس على قانون المغادرة الأوروبية الذي يمهد لتنفيذ عميلة الانفصال يوم 31 يناير المقبل.ومن المتوقع أن يجتاز قانون المغادرة آخر مراحل التشريع بعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا الملكة اليزابيث الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة في خطوة يمكن أن توصف بالتقليدية.كما يتوقع أن يصادق البرلمان الأوروبي يوم 29 يناير على اتفاقية المغادرة بصورة نهائية، لتستمر بعد ذلك عضوية بريطانيا في المجموعة الأوروبية مؤقتاً حتى نهاية العام 2020م الجاري.ويسعى الجانبان في هذه الأثناء إلى التوصل إلى اتفاقيات ثنائية تنظم مستقبل العلاقات التجارية بينهما عقب الانفصال.// انتهى //16:24ت م0168