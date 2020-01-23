القاهرة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط مبيعات للمستثمرين العرب قابلتها عمليات شراء من قِبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والأجنبية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2ر697 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 857 مليون جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 17ر0 % ليبلغ مستوى 09ر13728 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 41ر0 % ليبلغ مستوى 01ر534 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 24ر0 % ليبلغ مستوى 04ر1383 نقطة.// انتهى //16:25ت م0170