الخبر 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأشاد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، بقرار إطلاق الهيئة العامة للجمارك لمشروع خدمة حجز المواعيد للشاحنات في المنافذ البرية، الهادف لتسهيل حركة نقل البضائع من المنافذ البرية وفي وقت قصير.وقال: إن هذه الخطوة المهمة تسهم في تسهيل على الحركة التجارية وانسياب السلع والبضائع بين المملكة العربية السعودية مع مملكة البحرين وتسهم في تحفيز التشغيل في المنافذ بالسعة الكاملة على مدار الساعة، مما يسهم في تسريع عمليات دخول وخروج الشاحنات ويرفع الطاقة التشغيلية ويجعل المملكة في مقدمة الدول التي تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.ودعا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ضرورة السعي لإزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل المشترك بين دول المجلس، وعلى وجه الخصوص تذليل العقبات في طريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإصدار الأنظمة التشريعية اللازمة لذلك، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025.يذكر أنه تم تطبيق هذه الخدمة على عدة مراحل وستكون المرحلة الأولى هي منفذ جسر الملك فهد للشاحنات الصادرة أو العابرة لمملكة البحرين والثاني منفذ البطحاء للشاحنات الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة للمملكة العربية السعودية.// انتهى //16:27ت م0172