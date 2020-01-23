تبوك 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسعقدت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك أول أمس، إجتماع الجمعية العمومية الرابع، بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية، للتصويت لانتخاب مجلس الإدارة الجديد في دورته الثانية، وذلك بمقر الجمعية بتبوك .واتخذ اجتماع الجمعية العمومية عددا من القرارات، من أهمها انتخاب المجلس الجديد للدورة الثانية برئاسة جمال بن سداد الفاخري، وسعود بن محمد العنزي نائباً للرئيس، وعبدالعزيز بن صالح الشمري مشرفاً مالياً، وفهد بن عياضة العنزي مديراً تنفيذياً .وأوضح رئيس مجلس الإدارة جمال بن سداد الفاخري أن الجمعية التي تأسست في عام 1437 هـ تقدم منظومة من البرامج والمبادرات التنموية الاسرية الهادفة إلى توعية الأسرة وتعزز المفاهيم الأسرية والتربوية الصحيحة لديها وسط بيئة آمنة ومحفزة، من خلال مسارات عملية قسمت إلى وحدات رئيسية منها وحدة التدريب والبرامج العامة، ووحدة الاستشارات الأسرية، ووحدة إصلاح ذات البين الأسري.// انتهى //16:30ت م0174