المدينة المنورة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واستعتزم جامعة طيبة بالمدينة المنورة, إطلاق النسخة الرابعة من المبادرة الوطنية سفراء الوسطية، تحت شعار "رُسل الخير"، في الفترة من 3 - 5 / 6 / 1441 هـ ، بمشاركة أكثر من180 طالباً وطالبة يُمثلون أكثر من 30 جامعة وكلية.وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني, أن برنامج سفراء الوسطية يهدف إلى تأهيل وتدريب الطلاب والطالبات المستهدفين على تنمية مهارات توجيه الرأي العام، وتمكينهم من خلال إنشاء منصات إلكترونية تُسهم في نشر وتعزيز التوسط والاعتدال عبر تطبيق "رُسل الخير", استكمالًا للنجاحات التي حققها البرنامج في نسخه الثلاثة الماضية، التي شهدت تفاعلات ومشاركات كبيرة من الجامعات والكليات المشاركة، ونتج عنها مئات المبادرات والمشاريع المجتمعية المستدامة.وأشار معالي الدكتور السراني, إلى أن البرنامج الذي يُقام بشراكة إستراتيجية مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية, , سيُعزز في بناء الشخصية الشبابية بسماتها الوسطية في الفكر والعمل والسلوك، ويعمل على ربط مفاهيم الوسطية بالعمل والتطبيق, مما يُحقق التآلف بين الشباب الجامعي وتلاحمه.// انتهى //16:33ت م0175