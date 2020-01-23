بيروت 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأطلقت جمعيات خيرية فلسطينية في بيروت اليوم مبادرة إنسانية لمدّ يد العون والمساعدة للعائلات الفلسطينية الأكثر عوزاً وفقراً النازحة من سوريا إلى لبنان.وأكدت الجمعيات في بيان أن المهجّرين من مخيماتهم في سوريا إلى لبنان يعانون من أوضاع معيشية وإنسانية كارثية.وأشار البيان إلى أن الهدف من المبادرة هو تعزيز الشعور بالمسؤولية والأخوة والتعاضد والتكاتف بين أبناء الشعب الفلسطيني، منوهاً بأنه تم توجيه الدعوة من أجل التبرع للنازحين في لبنان الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية مزرية، وصلت لدرجة أن هناك الكثير من العائلات الفلسطينية النازحة من سوريا لا تملك ثمن ربطة خبز، وهي تعاني الفاقة والعوز والحاجة.ويقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان - بحسب إحصائيات الأونروا - بنحو 8700 أسرة، ويتوزع اللاجئون على المناطق الخمس في المدن اللبنانية بنسب متفاوتة.// انتهى //16:39ت م0179