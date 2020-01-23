الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسوقعت غرفة الرياض اليوم، ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الاقتصادية والأكاديمية والبحثية والمالية، وذلك على هامش منتدى الرياض الاقتصادي، ووقعها عن الغرفة رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان .وتمثلت الاتفاقيات في مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل ومثلها معالي مديرها الدكتور محمد بن على آل هيازع ،و مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية السعودية ومثلها رئيس مجلس إدارتها سلطان الثعلي.كما وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية ومثله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل الاجتماعي سلطان بن عبد العزيز الحميدي، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة صون للاستشارات المالية ومثلها في الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة خلود بنت صالح الراجحي.ووقعت الغرفة مع شركة "ماسك" - مبادرة محمد بن إبراهيم السبيعي لدعم الأعمال "عصاميون" - ومثلها في المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة صالح بن محمد الحناكي، كما وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع شركة "حلم" ومثلها الرئيس التنفيذي للشركة لؤي خالد بن موسى.//انتهى//17:18ت م0192