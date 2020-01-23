بيروت 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واساستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني إحسان دياب اليوم في السرايا الحكومية في بيروت سفير فرنسا في لبنان برونو، وجرى عرض لمجمل الأوضاع والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.كما استقبل دياب السفيرة السويسرية مونيكا شموتز كيرغوز التي قالت بعد اللقاء: "منذ بداية الأزمة التي يمر بها لبنان طالبت سويسرا بتشكيل سريع لحكومة فعالة وشفافة، وقد اغتنمت الفرصة خلال لقائي مع الرئيس إحسان دياب، والتمني للبنان ولحكومته النجاح في تنفيذ الإصلاحات، حيث إن المواطنين اللبنانيين يتطلعون إليها، والبلد بأمس الحاجة لها".ثم استقبل دياب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف ترافقه نائبة رئيس البعثة جوليا بيوليه.ولدى مغادرته قال طراف للصحافيين: "اتفقنا مع دولة الرئيس على أن الحكومة تحتاج إلى التركيز على الملفات الاقتصادية لمعالجة الأزمة ووضع إصلاحات لتحسين أداء الحكومة"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي مستعد للالتزام إيجابا بالمساعدة إذا نفذت الحكومة الإصلاحات"، مشددا على مسألة النأي بالنفس والابتعاد عن مشاكل المنطقة.// انتهى //17:23ت م0194