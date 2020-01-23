بيروت 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأعلن اللاجئون الفلسطينيون في لبنان عن تمسكهم الثابت بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضمان استمرار خدماتها ومساعداتها دعما للاجئي فلسطين داخل وخارج المخيمات .وطالب اللاجئون خلال اعتصامهم اليوم - أمام مقر الوكالة الأممية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية - المجتمع الدولي بتقديم التبرعات والدعم لوكالة (الأونروا) من أجل ضمان استمرار عملها .وألقيت خلال الاعتصام كلمات أكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني داخل وطنهم وفي دول الشتات، وشددت على أهمية الوحدة الوطنية في إطار المنظمة من أجل مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية عامة وقضية اللاجئين الفلسطينيين خاصة .وتناولت الكلمات الأزمات التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها أبناء المخيمات، وارتفاع نسبة البطالة .// انتهى //17:24ت م0195