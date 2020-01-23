الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم "ملتقى الطيران العام في نسخته الخامسة" الذي تستضيفه العاصمة الرياض ويشارك فيه أكثر من 60 طيارًا و 7 فرق للعروض الجوية الدولية من إيطاليا وبريطانيا والسويد وبولندا وألمانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وكان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الذي قدم شرحا موجزا لسمو أمير منطقة الرياض عن مستجدات ملتقى الطيران العام، وأبرز العروض التي سيتم تقديمها، إلى جانب أبرز الفرص الاستثمارية التي ستعم فائدتها على المواطن السعودي.بعد ذلك تجول سموه في أرجاء المعرض، التقى خلالها العديد من المشاركين في "ملتقى الطيران العام" واستمع إلى إيجاز مفصل حول مجال الطيران وأنشطته والفعاليات ونماذج من الطيرانالمدني.عقب ذلك كرم سمو الأمير فيصل بن بندر الجهات المشاركة في الملتقى والرعاة.وأعرب سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عن سعادته بالوجود في هذا الملتقى الذي يحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الفضاء رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي, وقال: "لطالما كان الإبداع حليفه في كل مجال يعمل به، وإنجازات سموه تتحدث عنه".وتمنى الأمير فيصل بن بندر أن يستمر الملتقى لأعوام مديدة، مشيدا بما شاهده من إبداع وتنظيم على مستوى عالمي إلى جانب وجود وفود عالمية على أرقى المستويات, متمنيا أن يستفيد منها الشاب السعودي في المستقبل.ويستقطب الملتقى نخبة واسعة من الجهات المحلية والعالمية المتخصصة والمهتمة بمجال الطيران، وهم ملاك الطائرات والطيارون من أنحاء العالم، إضافة إلى ملاك الطائرات من أعضاء نادي الطيران السعودي، وعدد من فرق الطيران وهم فريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات، وفريق نادي الطيران السعودي للقفز المظلي الحر، وفريق نادي الطيران السعودي لنماذج الطائرات، وستة فرق من أشهر فرق الطيران في العالم، تنتمي لخمس دول، إضافة للشركات المقدمة للخدمات في مجال الطيران العام.وسيطلق الملتقى جملة من الفعاليات والأنشطة الجذابة والمشوقة في مجالات الطيران وعروضه التي تستهوي جمهور الحضور والمشاهدين الذين سيجتذبهم الملتقى وخصوصًا من فئة الشباب وهواة الطيران، حيث سيقدم الملتقى على مدى ثلاثة أيام عروضًا جوية تنفذها فرق جوية محلية وعالمية، ومنها عروض جوية ليلية مبهرة تقام لأول مرة في المملكة، وعروض القفز المظلي الحر، إضافة إلى استعراض فريق نادي الطيران السعودي للعديد من نماذج الطائرات المدنية لتعريف الجمهور بتطورها وخصائصها، كما سيكون هناك نشاط تثقيفي يتضمن عددًا من ورش العمل التي يشارك فيها جمع من الطيارين والمهتمين بمجال الطيران العام.وسيتضمن الملتقى - الذي سيقام على مدى ثلاثة أيام من الساعة الواحدة ظهرًا إلى السابعة مساءً - فعاليات وأنشطة مبهرة في هذا الحدث الاستثنائي الذي تحتضنه للعام الخامس على التوالي.// انتهى //17:26ت م0196