لندن 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأظهرت نتائج دراسة طبية أعدتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن تطعيم الرضّع ضد داء المكورات السحائية من المجموعة "B" قد أدى إلى انخفاض كبير في حالات المرض لدى الأطفال الصغار.وأشارت نتائج الدراسة التي نشرتها أمس "نيو أنغلاند جورنال أوف ميديسين" إلى أن استخدام لقاح " Bexsero" لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 أسبوعا بجرعة أولى، تليها معزز بحلول عيد ميلادهم الأول أسهم في خفض معدل الإصابة بالمرض بنسبة 62 %.وأوضح استشاري علم الأوبئة بهيئة الصحة العامة في إنجلترا الدكتور شامز لاداني أن برنامج التطعيم ضد داء MenB - الذي بدأ في عام 2015 - حقق نجاحا كبيرا وساعد في إنقاذ أرواح عديدة وحماية عدد من الآباء والأطفال الصغار من الإصابة بالمرض المدمر.ولفت النظر - بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - إلى أهمية أن يتلقى الأطفال جميع الجرعات المطلوبة في وقت مبكر عندما يكونون أكثر عرضة للإصابة.// انتهى //17:34ت م0199