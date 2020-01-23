لندن 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأعربت الحكومة البريطانية عن قلقها بشأن محاصرة منشآت النفط في ليبيا.وقالت بعثة المملكة المتحدة في ليبيا في بيان نشرته الخارجية البريطانية اليوم: "قلقون تجاه الحصار المفروض على منشآت النفط في ليبيا الذي يضر بالعمليات النفطية وعمل المؤسسة الوطنية للنفط بشكل خطير"ودعت إلى استئناف أعمال المؤسسة الوطنية للنفط على الفور لما يسببه توقف الإنتاج من أضرار للشعب الليبي ولاقتصاد البلاد.// انتهى //17:39ت م0201