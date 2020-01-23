المدينة المنورة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة يوم أمس في مزرعة بئر عثمان رضي الله عنه، وبالتعاون مع الجمعية التعاونية للنحالين بالمنطقة، ومحاضرين من جامعة الملك سعود بالرياض، ومشاركة عدد كبير من النحالين والمهتمين. ورشة عمل "تطوير صناعة النحل الجبلي والمحل" .وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس أيمن بن محمد السيد، بأن الوزارة تحرص على دعم النحالين من خلال مبادرات مادية ولوجستية وتسهيلات تبدأ بمنح النحالين تراخيص بعد الكشف على المناحل من واقع الطبيعة، حيث تمكنهم تلك التراخيص من الحصول على الدعم المادي ، وتسهل تنقلاتهم في مختلف المواقع التي تناسب تربية النحل، كذلك تقديم الخدمات الإرشادية، حيث يقوم الفرع بإقامة الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات والندوات الإرشادية الموجهة لفئة النحالين بما يتناسب مع احتياجات وظروف النحالين في المنطقة، كما تقدم الخدمة الإرشادية في مناحل المواطنين من قبل الفنيين المختصين المكلفين بالزيارات الميدانية وتعريف النحال بالطرق الحديثة للنحالة، وتدريب العاملين في مجال تربية النحل من خلال دورات تدريبية متخصصة في النحل أو ورش العمل الموجهة للفنيين. وتعتبر تربية نحل العسل من ضمن مشاريع الإنتاج الزراعي، كما أنها من المهن الزراعية التي لا تحتاج إلى تفرغ كامل لها ويمكن للجميع ممارستها، بالإضافة إلى دورها في رفع مستوى المعيشة لصغار المزارعين والأسر الريفية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.وأفاد مدير عام ادارة الثروة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان الخطيب، بأن الوزارة وضعت خطة لتطوير قطاع تربية النحل وانتاج العسل تهدف من خلالها لتحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل والمحافظة عليها، وتنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتحسين الكفاءة الانتاجية من الملكات والطرود وانتاج العسل والمنتجات النحلية الأخرى ، وتنمية وحماية المراعي النحلية وتنظيم استغلالها ، وخلق فرص استثمارية عبر الشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المختصة، ونقل التقنيات الحديثة لمربي النحل لتحسين كمية ونوعية الإنتاج وخفض التكلفة وزيادة الدخل مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ودعم وتشجيع قيام الجمعيات التعاونية لمربي النحل.وقال الدكتور الخطيب بأن هذه الخطة تعتمد على عدد من البرامج تساهم في تحقيقها، هي برنامج تحسين وتطوير سلالة نحل العسل المحلية وحمايتها، وبرنامج تطوير البنى التحتية ورفع وتنمية كفاءة المحتوى المحلي وبناء القدرات، وبرنامج تنظيم وتنمية المراعي النحلية وحمايتها، وبرنامج تطوير صناعة النحل وانتاج العسل وتشجيع الاستثمار، وبرنامج تطوير الخدمات الارشادية والزراعية والبحث العلميوقد ناقشت الورشة جهود الوزارة في تطوير صناعة النحل، والتعرف على سلالات النحل المحلية وصفاتها وأهم مميزاتها، وجهود الوزارة في الحفاظ على سلالة النحل المحلية ودعمها. والتعرف على أساليب تطوير إدارة المناحل الجبلية، وعمل حلقة نقاش عن آليات تحديد الخريطة الجيومكانية في المدينة المنورة للنحل البلدي، بالإضافة الى الدعم المقدم من الوزارة للتحول الى العسل العضوي، والموافقة على منح أصحاب المناحل الجبلية تصاريح وعماله، ودعم الجمعية التعاونية بمنطقة المدينة المنورة.//انتهى//17:56ت م0204