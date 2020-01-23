عرعر 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسيستعد تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلا بالإدارات النسائية الاثنين القادم, لإطلاق مبادرة " وقولوا للناس حسنا" على مسرح الإدارات النسائية بعرعر.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية خالد المضياني أن المبادرة تستمر شهر وتهدف لتعزيز مفهوم الذوق العام والقيم الاخلاقية بين جميع فئات المجتمع الداخلي والخارجي من خلال غرس عدة قيم وهي " الاحترام والتقدير ، حسن الظن ، تقبل الرأي والإيجابية والحوار والتواصل. "// انتهى //17:57ت م0206