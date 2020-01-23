مكة المكرمة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسوقَّعت أمانة العاصمة المقدسة عقداً مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) لإستبدال فوانيس إنارة الشوارع التقليدية بمكة المكرمة بأخرى مرشدة للطاقة تعمل بتقنية LED والتي تمتاز بالجودة والاستهلاك المنخفض والعمر الافتراضي الطويل، وشمل العقد في مرحلته الأولى استبدال عدد 48 الف فانوسجاء ذلك بناءً على الأمر السامي رقم 29357 وتاريخ 24/6/1438هـ القاضي بإلزام جميع الجهات الحكومية بإعادة تأهيل جميع مبانيها و مرافقها العامة من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء، و ذلك من خلال التعاقد مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد).وتضمن العقد استبدال جميع فوانيس إنارة الشوارع و كشافات الأنفاق وتأهيل جميع مرافق الأمانة ومبانيها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حسب المعايير المتبعة في مجال كفاءة الطاقة و حسب المواصفات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس و المركز السعودي لكفاءة الطاقة، استناداً للمعايير العالمية في مجال الإنارة، وذلك ضمن برنامج تأهيل مصابيح الإنارة على مستوى المملكة، ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في مجال رفع كفاءة الاستهلاك.// انتهى //19:27ت م0236