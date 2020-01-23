بيروت 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واساستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني إحسان دياب اليوم في السرايا الحكومية في بيروت سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينغ، واستعرض معه الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد رامبلينغ عقب اللقاء "أن تأليف حكومة جديدة هو خطوة مهمة بالنسبة إلى لبنان، وبريطانيا كانت ثابتة في دعوتها إلى تأليف سريع لحكومة فعالة وشفافة تعكس تطلعات الشعب اللبناني، وأن بريطانيا إلى جانب دول أعضاء في المجموعة الدولية مستعدة لدعم لبنان، لكننا نتطلع إلى أن تظهر هذه الحكومة التزامها بالإصلاحات التي يحتاجها لبنان بشدة".// انتهى //19:27ت م0237