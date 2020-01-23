بيت لحم 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسقالت الرئاسة الفلسطينية: إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيت لحم اليوم دليل على العلاقات الفلسطينية الروسية المتطورة منذ عشرات السنين، خاصة أن هذه الزيارة ليست الأولى لفلسطين.وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريحات للصحفيين اليوم أن روسيا اعترفت بدولة فلسطين منذ قيامها ولدينا مكاتب لمنظمة التحرير منذ الستينات في روسيا، واستمرت هذه العلاقة وكانت متطورة وتاريخية وما زالت، ولدينا مشاريع كثيرة مشتركة في المجال السياسي والدبلوماسي والعملي.وحول زيارة الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون أمس، قال أبو ردينة: "لدينا علاقات جيدة مع فرنسا منذ عهد الرئيس الراحل جاك شيراك وحتى الآن، والعلاقة كانت دائما متوازنة، وحاولت فرنسا أن تلعب دورا في عملية السلام عندما عقدت قمتين "مؤتمرين" للسلام إبان إدارة الرئيس أوباما وكيري، لكن إسرائيل والولايات المتحدة عطلوا هذه المحاولة للوصول إلى أي نوع من الاتفاق".وأكد أن فرنسا تؤمن بحل الدولتين، وهذا ما قاله الرئيس ماكرون لدى لقائه أمس مع الرئيس عباس، مضيفا: "طلبنا من الأوروبيين الضغط على إسرائيل لقبول الشرعية الدولية وحل الدولتين".وأكد أبو ردينة أنه "لا سلام ولا اتفاق دون القدس، ونحن متمسكون بالشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية، ولا علاقات مع أمريكا وإسرائيل دون القدس، وما لم توافق على ذلك فلن يكون هناك سلام واستقرار لأحد، فهذا الطريق الوحيد لإحلال السلام في المنطقة بأسرها".// انتهى //19:27ت م0238