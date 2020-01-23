تبوك 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسوقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة تبوك اليوم، بمقرها الرئيس اتفاقية تعاون مع إحدى المراكز التدريبية، بهدف الارتقاء بالخدمات التدريبية والاستشاريةالمقدمة للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم.وأوضح المدير التنفيذي للجنة عبدالرحمن بن نبات، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي "تراحم" للارتقاء بالخدمات التطويرية وتمكين نزلاء السجون والمفرج عنهم وأسرهم لسوق العمل , وكذلك للسعي إلى رفع جودة مخرجات الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.// انتهى //19:32ت م0240