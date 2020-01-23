الداير 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسعقد المجلس البلدي في محافظة الداير اليوم, جلسته الثالثة للعام الحالي برئاسة رئيس المجلس أسعد بن حيان المالكي، وحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور وأعضاء المجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر البلدية.وجرى خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها استعرض ميزانية العام الحالي من المشروعات البلدية وسبل تنفيذها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، وتشكيل اللجان الداخلية للمجلس، وتوزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء المجلس والدفع بعجلة التنمية، إضافة إلى استعراض مقترحات وطلبات المواطنين واحتياجاتهم.كما جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيالها.// انتهى //19:34ت م0241