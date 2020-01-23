القدس المحتلة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسقررت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم هدم منزل الناشط في لجنة المتابعة والعضو فيها بقرية العيسوية شمال شرق القدس محمد أبو الحمص.ونقلت مصادر محلية عن أبو الحمص أن قوات الاحتلال حضرت إلى منزله وعلقت أمر هدم على أحد الجدران وغادرت المكان.وفي السياق نفسه أبعدت شرطة الاحتلال اليوم شابين مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه لمدة أربعة أشهر.وأفادت مصادر محلية في القدس أن شرطة الاحتلال سلمت الشابين منير الباسطي ومحمد شريفة قراري إخطار بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر، بعد استدعائهم للتحقيق في مركز "القشلة" بالقدس المحتلة.// انتهى //19:35ت م0242