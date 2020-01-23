جدة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأثْرَت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في المستشفى الجامعي إنجازاتها في المجال الطبي بتطبيق تقنية "يورو ليفت" الحديثة لأول مرة في الشرق الأوسط لعلاج تضخم البروستاتا الحميد .ويستخدم الفريق الطبي هذه التقنية بواسطة المنظار وبدون تخدير لعلاج بعض من الحالات المعقدة لتضخم البروستاتا الحميد في كبار السن كبديل آمن وبدون مضاعفات جانبية خطيرة عن العمليات الجراحية المعتادة .وتعدر فكرة هذه التقنية مبتكرة عبر زراعة أجهزة صغيرة جداً لا ترى بالعين المجردة في غدة البروستاتا والتي تقوم بإبعاد فصي الغدة عن بعضهما وبالتالي عودة مجرى البول لوضعه الطبيعي والتبول بسلاسة .وأكد رئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب قائد الفريق الطبي البروفيسور أحمد جلال الصياد أن تطبيق هذه التقنية يعد إنحاز طبي جديد في جامعة الملك عبدالعزير في ظل القيادة الرشيدة التي تدعم الجامعات والعلماء بكل ما هو حديث لخدمة المواطن في هذا البلد المعطاء .// انتهى //19:36ت م0243