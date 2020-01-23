الجبيل 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسانتخب أمس، أعضاء مجلس إدارة فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي (ASIS) بالجبيل، بحضور أعضاء الجمعية، ومدراء الأمن الصناعي بالشركات الصناعية، وذلك بمدينة الجبيل الصناعية.وجاءت النتائج على النحو التالي راشد البكر رئيساً، وعادل العلوش نائباً للرئيس، وثامر الغامدي مديراً مالياً، وجاسم الخالدي، سكرتيراً للجمعية.وأوضح البكر أن الإجتماع الأول تطرق الى اهم تحديات الامن الصناعي لهذا العام كما نوه بأهمية رفع الأداء لمنسوبي الأمن الصناعي، من خلال الحصول على الشهادات الأمنية التخصصية من الجمعية.واستعراض جدول أعمال العام الحالي، ووضع الخطة المعدة بما يكفل تحقيق نجاح أهداف الجمعية في الجبيل، ومنها زيادة تفعيل عمل الجمعية، وتقديم البرامج التدريبية، ومناقشة أهمية دور الأمن الصناعي في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية. وفي الختام شكر رئيس فرع الجبيل جميع الحاضرين مثمنا لهم مشاركتهم وتعاونهم.// انتهى //19:37ت م0245