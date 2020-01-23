دافوس 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس‏‎‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، بمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، المقام في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الثنائية بين المملكة وسلطنة عمان، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:49ت م0247