عرعر 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسنظمت أمانة منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع فريق رؤية خير2030 التطوعي اليوم، مبادرة بعنوان "رحلة خير 2".وتهدف المبادرة إلى تعزيز الجانب الديني والإنساني والعمل على تحفيز العمالة الوافدة بالأمانة وذلك من خلال مشاركتهم طعام الإفطار وتوزيع وجبات جاهزة عليهم.‏وأشارت أمانة منطقة الحدود الشمالية أنها ترحب بكافة الفرق التطوعية بالمنطقة من أجل تنفيذ أي مبادرات مجتمعية تخدم المنطقة بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //19:50ت م0249