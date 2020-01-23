السيح 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسوقّع المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج، اتفاقية تدريب وتوظيف مع شركة الصافي لمنتجات الألبان، ليكون أحد شركاء التوظيف في المعهد.وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرات المعهد في توطين صناعة الغذاء في المملكة، بهدف تمكين وتأهيل الطاقات الوطنية وتعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين في صناعة الأغذية.وأوضح المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم بن سعود العقيلي أن الاتفاقية تهدف إلى توطين صناعة الغذاء والألبان، وتأهيل وفتح نافذة للشباب السعودي في مجال صناعة الأغذية.يُذكر أن المعهد يعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية ، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم صندوق الموارد البشرية "هدف".// انتهى //21:11ت م0262