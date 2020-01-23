محايل 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسرأس محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم اجتماع المجلس المحلي بحضور وكيل المحافظة إبراهيم عامر آل منشط وأعضاء المجلس، وذلك بمقر صالة الاجتماعات بالمحافظة، حيث تضمن الاجتماع عدد من المحاور منها متابعة ترسية المشاريع المعتمدة والعمل على سرعة تنفيذها، اعتماد مبنى المحكمة، رفع فئة البلدية، اعتماد مستشفى بارق العام، افتتاح فرع للأحوال المدنية والضمان الاجتماعي ومكتب الزارعة والبيئة والمياه.وبين محافظ بارق أن الاجتماع جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لمناقشة طلبات الأهالي وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك .// انتهى //21:11ت م0263