جيزان 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسانطلقت اليوم الحافلة الأولى ضمن الرحلات التي تنظمها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، في طريقها لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.وأفاد رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة أن رحلة العمرة تشمل مشاركة 50 من زوجات وأفراد أسر السجناء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة، فيما تنطلق الأسبوع المقبل الرحلة الثانية بمشاركة 50 آخرين من أسر السجناء.‏ // انتهى //21:11ت م0264