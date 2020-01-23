اجتماعي / تراحم جازان تسيّر رحلة لأداء العمرة لذوي السجناء
الخميس 1441/5/28 هـ الموافق 2020/01/23 م واس
جيزان 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس
انطلقت اليوم الحافلة الأولى ضمن الرحلات التي تنظمها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، في طريقها لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.
وأفاد رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة أن رحلة العمرة تشمل مشاركة 50 من زوجات وأفراد أسر السجناء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة، فيما تنطلق الأسبوع المقبل الرحلة الثانية بمشاركة 50 آخرين من أسر السجناء.
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21:11ت م
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