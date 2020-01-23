بانكوك 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسيقود الحكم الإمارتي محمد عبدالله مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي إستراليا وأوزبكستان بعد غد السبت ضمن بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 والمقامة في تايلاند.ويساعده الحكمان من الإمارات محمد أحمد الحمادي وحسن محمد المهري، والحكم الرابع من تايلاند تسيفاكورن بو أودوم.وسيتنافس منتخبا إستراليا وأوزبكستان على البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 حيث الفائز منهما يتأهل إلى الأولمبياد، فيما ذهبت البطاقة الرابعة لليابان كونها مستضيفة الأولمبياد.//انتهى //21:11ت م0265