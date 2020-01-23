رياضي /الحكم الإمارتي يقود مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين إستراليا وأوزبكستان في آسيا 2020
الخميس 1441/5/28 هـ الموافق 2020/01/23 م واس
بانكوك 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس
يقود الحكم الإمارتي محمد عبدالله مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي إستراليا وأوزبكستان بعد غد السبت ضمن بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 والمقامة في تايلاند.
ويساعده الحكمان من الإمارات محمد أحمد الحمادي وحسن محمد المهري، والحكم الرابع من تايلاند تسيفاكورن بو أودوم.
وسيتنافس منتخبا إستراليا وأوزبكستان على البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 حيث الفائز منهما يتأهل إلى الأولمبياد، فيما ذهبت البطاقة الرابعة لليابان كونها مستضيفة الأولمبياد.
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21:11ت م
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