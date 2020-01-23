تونس 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي يزور تونس حاليًا.وأكّد الرئيس قيس سعيَد وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن عمق العلاقات التونسية الألمانية لا يتعلّق فقط بتميّزها على مستوى التعاون الثنائي، بل كذلك على مستوى تنسيق المواقف وتبادل الرأي خاصة في القضايا المصيرية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمتها الأزمة الليبية، حيث شدّد على ضرورة أن يكون لتونس دور فاعل في إيجاد حلّ لهذه الأزمة وفق مقاربة جديدة.وجدّد دعوته لأن يكون الحلّ ليبيًّا دون أيّ تدخّل خارجي، فالتدخّلات الخارجية لا تزيد الوضع إلّا تعقيدًا.من جهته أكد الوزير الألماني عن التزام بلاده بإشراك تونس في مختلف المحطات القادمة المتعلّقة بالملف الليبي، عادًا أنّ تونس جزء من هذه العملية، وأنّ دعمها ومرافقتها مهمّان جدًا لإنجاحها.وشدد في هذا الصدد أهمية الحلّ السياسي في تحقيق الأمن لا فقط في ليبيا، بل في كامل المنطقة.// انتهى //21:13ت م0267