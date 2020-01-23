بروكسل 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي بدولة الإمارات في بروكسل اليوم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالمعرض الدولي إكسبو 2020 دبي ,كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //21:16ت م0268