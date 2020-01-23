باماكو 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأعلن الجيش المالي مقتل 6 جنود ماليين على الأقل في هجوم الليلة الماضية على مركز عسكري يقع بالقرب من الحدود مع بوركينافاسو.وأفاد الجيش المالي أن الهجوم الذي تعرض له معسكر "ديونغاني" نفذه مسلحون مجهولون، مضيفًا أن حصيلة مؤقتة تفيد بمقتل 6 جنود وإصابة آخرين بجروح.ويعقب هذا الهجوم هجومان آخران وقعا في بوركينافاسو وتشاد، خلفا مقتل وجرح عشرات الأشخاص، أغلبهم من المدنيين.وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي قد أعلنت قبل أيام لدى زيارتها باماكو رفقة نظرائها من 3 دول أوروبية عن قرب إطلاق عمليات جديدة على الحدود بين مالي والنيجر وبوركينافاسو.ووفقًا لإحصائية أممية، فإن عدد ضحايا هجمات الجماعات المسلحة بمنطقة الساحل، تضاعف 5 مرات منذ 2016، وتفيد ذات الإحصائية الصادرة مؤخرًا، أن نحو 4 آلاف شخص قتلوا خلال 2019 بمالي والنيجر وبوركينافاسو.// انتهى //21:17ت م0269