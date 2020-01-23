الجزائر ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤١ هجري الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٠ م واساستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي وممثليهم.واستقبل الرئيس تبون كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة مالي تييبيلي درامي، ووزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والمهجر لجمهورية تشاد شريف محمد زين، بالإضافة إلى كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، صبري باش طبجي.حضر اللقاء أيضًا سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر أيمن مشرفة إلى جانب ممثلي وزارتي الشؤون الخارجية لكل من النيجر والسودان، وذلك بحضور وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج رشيد بلادهان.واستضافت الجزائر اليوم اجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية لدول جوار ليبيا من أجل تنسيق الجهود الإقليمية لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية على ضوء مخرجات مؤتمر برلين المنعقد الأحد الماضي .//انتهى//21:19ت م0270