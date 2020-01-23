صبيا 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسنظمت إدارة تعليم صبيا اليوم، الحفل الختامي لعدد من الفعاليات شملت مهرجان "السومو" وتصفيات مسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية وفعالية "أمشي لصحتي"، بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، ومساعدي مدير التعليم للشؤون المدرسية والتعليمية، وعدد كبير من الطلاب والطالبات، والزوار والمتنزهين، وذلك بحديقة الملك فهد المقابلة لمهرجان صبيا الشتوي.وضم المهرجان ثلاث مسارات بدأت بفعالية "أمشي لصحتي" بمشاركة الشؤون الصحية المدرسية، وإدارة المراكز الصحية بصبيا، والهلال الأحمر السعودي، وجمعية الإحسان الطبية الخيرية ، حيث استهدفت جميع فئات المجتمع، بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية حول أهمية المشي للوقاية من الأمراض، وتحسين الصحة، والتحفيز على اكتساب السلوكيات وأنماط الحياة السليمة الصحية".وشمل المسار الثاني مهرجان هواة "السومو" للروبوت، وذلك بمشاركة 22 فريقا على مستوى 18 ناديا من أندية الحي، تنافسوا على ثلاثة مراكز ، فيما شمل المسار الثالث أربع مسابقات، هي الرسم الفوري للمرحلة الابتدائية، والخط العربي، وكرة الطاولة للمتوسط والثانوي، والإلقاء والارتجال للمراحل الثلاث ، وذلك بهدف تحسين نمط الحياة للفرد والأسرة، وتعزيز الولاء والمواطنة، والفخر بالإرث الحضاري، وترسيخ القيم الدينية، وتنمية مهارات التعلم الذاتي، والتواصل مع الآخرين، وإذكاء روح التنافس البناء بين الطلاب، واستثمار أوقاتهم بما يفيد .وكرم مدير تعليم صبيا في الحفل الختامي المنظمين والمشاركين، والفرق الكشفية و التطوعية في المهرجان .يذكر أن الفعاليات استمرت على مدى ثلاثة أسابيع واستفاد منها أكثر من 6 آلاف مستفيد ومستفيدة .// انتهى //21:20ت م0272