الدوادمي 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسالتقى محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري، في مكتبة بديوان المحافظة اليوم، مدير وأعضاء فرع جمعية "جسفت"، وبيت الفنانين بالمحافظة، يتقدمهم مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالدوادمي أحمد الدحيم.وتناول اللقاء الحركة الفنية بالمحافظة وما تمتلكه من إمكانيات ومدارس فنية مختلفة، وتطوير ودعم القدرات الفنية والمواهب الشابة، من خلال إقامة العديد من البرامج والأنشطة الفنية، بالإضافة إلى إبراز الهوية الجمالية للمحافظة، عبر تنفيذ عدد من الاعمال الفنية، وبحث إنشاء جائزة سنوية للفن التشكيلي من أجل دعم الحراك الفني بالمحافظة وتشجيع أصحاب المواھب الشابة.وأكد السديري خلال اللقاء أن الفن التشكيلي رسالة إنسانية تعزز من قيمة الرقي والتقدم الحضاري للمجتمعات، ويعبر عن هوية وتطور وثقافة المجتمع مما يستوجب دعم تلك الاعمال الإبداعية وتشجيعها.// انتهى //21:20ت م0274