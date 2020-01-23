الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسنظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بإدارة الأسر الكافلة اليوم، احتفالية بمناسبة " يوم اليتيم العربي "، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ساره بنت عبد الرحمن الفيصل ، وحضور مدير عام عمل وتنمية منطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي ، وعدد من قيادات الوزارة والفرع والشخصيات المجتمعية والإعلامية، وجمع من المهتمين بالأمور الاجتماعية ، وبمشاركة الاطفال الأيتام وأسرهم الكافلة، وذلك في فندق نارسيس بالرياض.وتضمن الحفل عدد من الفقرات، بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها أحد الأبناء الأيتام، ثم أنشودة ترحيبية، تلا ذلك كلمة للدكتور السيالي رحب فيها بالحضور، وتحدث عن يوم اليتيم وأهميته وما تقدمه الحكومة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.ثم ألقت راعية الحفل كلمة شكرت فيها الوزارة وفرعها في الرياض، خصت فيها سموها إدارة الأسر الكافلة، حيث قدمت نفسها بأنها تحظى بشرف احتضان أبنة يتيمة منذ 12 عاماً وماتزال.بعد ذلك أجرت طفلتان يتيمتان محادثة باللغتين العربية والإنجليزية عن هذه المناسبة، ثم تابع الحضور فيلما عن آلية عمل إدارة الأسر الكافلة، فيما تخلل الحفل التعريف بزوجين من الأبناء الأيتام، ثم عرضت إحدى الأمهات الحاضنات تجربتها، وقُدِّمت في الحفل ابنتين يتيمتين كنماذج يحتذى بها.بعدها وقعت 4 اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من الجهات .وختم الحفل باوبريت وطني، ثم العرضة السعودية، تلاها تكريم المشاركين والمنظمين والداعمين .// انتهى //21:37ت م0276