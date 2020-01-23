تاروت 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسنظم مركز زهور المستقبل لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بجمعية تاروت الخيرية، التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، محاضرة بعنوان " الخجل الاجتماعي"، وذلك بمقر المركز بتاروت.وتناولت المحاضرة محاور أسباب وحلول الخجل الاجتماعي، البيئة والعائلة الخجولة، عدم الحرية لتعديل الراي والقيود الجابرة، الخوف من الفشل بين الناس، عدم الثقة بالنفس، الاعتدال بين الخجل والتهور، إضافة إلى مفاهيم خاطئة لابد من تصحيحها، ثقتي عالية، لابد أن أواجه، ما بعد الفشل إلا النجاح، تخلصت من خجلي .// انتهى //21:51ت م0280